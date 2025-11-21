#АЭС в Казахстане
Спорт

Геннадий Головкин возглавит одну из главных структур мирового бокса

Геннадий Головкин, бокс, World Boxing, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 19:40 Фото: Instagram/gggboxing
World Boxing опубликовала окончательный список кандидатов на выборы, которые пройдут 23 ноября в Риме. Как сообщает пресс-служба организации, на пост президента заявлен один кандидат – казахстанский боксер Геннадий Головкин, прошедший независимую международную проверку, передает Zakon.kz.

Согласно уставу World Boxing, при единственном кандидате Конгресс может избрать его по аккламации. Таким образом, Головкин официально возглавит организацию в день проведения заседания, сменив действующего президента Бориса ван дер Ворста.

Всего в выборный список вошли девять кандидатов из девяти стран. Их документы оценивала независимая комиссия из трех внешних экспертов при участии Sport Resolutions – ведущего международного центра спортивного арбитража.

Помимо президентского поста, Конгресс также выберет одного вице-президента и двух членов исполнительного комитета. World Boxing подчеркивает, что все материалы, включая биографии кандидатов, опубликованы в открытом доступе "в целях максимальной прозрачности".

Исполняющий обязанности генсека World Boxing Майк МакАти отметил, что комиссия сформировала список претендентов "высочайшего уровня":

А ранее стало известно, что теннисист Омарханов выиграл третий матч подряд и пробился в полуфинал ITF Men. 

