Казахстан и Азербайджан выдали драматичный полуфинал КЧМ-2025 по шахматам

В ночь на 23 ноября на командном чемпионате мира по шахматам среди женщин завершились поединки стадии полуфинала, где самым интригующим было противостояние сборных Казахстана и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

По мнению любителей шахмат, это был один из самых жарких и интересных матчей за всю историю женских командных шахмат, где сборная Азербайджана одержала победу над Казахстаном только на тай-брейке,

Итоговый счет 3:1 в блице с четырьмя партиями был достигнут с большим трудом и эмоциями.

В другом полуфинале российские шахматистки, выступающие под флагом FIDE, переиграли представительниц Китая с общим счетом 2:0.

Тем самым вечером 23 ноября титул чемпионов мира разыграют Россия и Азербайджан, а Казахстан и Китай сыграют за третье место.

Согласно регламенту, каждый поединок состоит из двух матчей с таким же контролем времени, как и на отборочном этапе: 45 минут каждому игроку на всю партию плюс 30 секунд добавления на каждый ход, начиная с первого.

Днем ранее казахстанская команда переиграла Индию в четвертьфинале данного турнира.

