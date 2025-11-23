Казахстан и Азербайджан выдали драматичный полуфинал КЧМ-2025 по шахматам
По мнению любителей шахмат, это был один из самых жарких и интересных матчей за всю историю женских командных шахмат, где сборная Азербайджана одержала победу над Казахстаном только на тай-брейке,
Итоговый счет 3:1 в блице с четырьмя партиями был достигнут с большим трудом и эмоциями.
В другом полуфинале российские шахматистки, выступающие под флагом FIDE, переиграли представительниц Китая с общим счетом 2:0.
Тем самым вечером 23 ноября титул чемпионов мира разыграют Россия и Азербайджан, а Казахстан и Китай сыграют за третье место.
Согласно регламенту, каждый поединок состоит из двух матчей с таким же контролем времени, как и на отборочном этапе: 45 минут каждому игроку на всю партию плюс 30 секунд добавления на каждый ход, начиная с первого.
Днем ранее казахстанская команда переиграла Индию в четвертьфинале данного турнира.