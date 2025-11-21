#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Спорт

Казахстан разгромил США и пробился в 1/4 финала шахматного КЧМ-2025

Шахматы Командный ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 11:38 Фото: Instagram/fide_chess
В Линаресе (Испания) продолжаются поединки командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, где сборная Казахстана со второго места в подгруппе А вышла в плей-офф данного турнира, сообщает Zakon.kz.

В третий игровой день этих соревнований прошли заключительные матчи групповой стадии, где наши шахматистки уверенно переиграли представительниц США со счетом 3,5:0,5.

При этом казахстанки обошлись без своего капитана Бибисары Асабаевой, которая получила день отдыха перед решающими встречами.

Свои партии выиграли Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева и Элназ Калиахмет. Только Лия Курмангалиева свела к ничьей противостояние с американкой Анной Саркисян.

Обыграв команду США, наши девушки набрали восемь очков и завершили групповую стадию на второй позиции с активом четыре выигрыша и одно поражение.

Далее в 1/4 финала КЧМ-2025 вечером 21 ноября казахстанки сыграют с сильной сборной Индии, которая закончила свои выступления в группе В на третьей строчке.

Единственное поражение подопечным Павла Коцура на этих соревнованиях в стартовом туре нанесла российская дружина, которая выступает здесь под флагом FIDE.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстан обеспечил себе выход в плей-офф женского КЧМ-2025 по шахматам
10:41, 20 ноября 2025
Казахстан обеспечил себе выход в плей-офф женского КЧМ-2025 по шахматам
ПСЖ разгромил "Реал" и пробился в финал КЧМ-2025 по футболу
10:02, 10 июля 2025
ПСЖ разгромил "Реал" и пробился в финал КЧМ-2025 по футболу
Казахстан сразится с США в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг-2025
13:46, 12 мая 2025
Казахстан сразится с США в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг-2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: