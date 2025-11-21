Казахстан разгромил США и пробился в 1/4 финала шахматного КЧМ-2025

В Линаресе (Испания) продолжаются поединки командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, где сборная Казахстана со второго места в подгруппе А вышла в плей-офф данного турнира, сообщает Zakon.kz.

В третий игровой день этих соревнований прошли заключительные матчи групповой стадии, где наши шахматистки уверенно переиграли представительниц США со счетом 3,5:0,5.

При этом казахстанки обошлись без своего капитана Бибисары Асабаевой, которая получила день отдыха перед решающими встречами.

Свои партии выиграли Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева и Элназ Калиахмет. Только Лия Курмангалиева свела к ничьей противостояние с американкой Анной Саркисян.

Обыграв команду США, наши девушки набрали восемь очков и завершили групповую стадию на второй позиции с активом четыре выигрыша и одно поражение.

Далее в 1/4 финала КЧМ-2025 вечером 21 ноября казахстанки сыграют с сильной сборной Индии, которая закончила свои выступления в группе В на третьей строчке.

Единственное поражение подопечным Павла Коцура на этих соревнованиях в стартовом туре нанесла российская дружина, которая выступает здесь под флагом FIDE.