Камалиденова помогла Казахстану обыграть Индию в 1/4 финала КЧМ по шахматам

22 ноября в испанском Линаресе пройдут матчи 1/2 финала командного чемпионата мира по шахматам среди женщин. Одной из участниц данной стадии стала сборная Казахстана, обыгравшая в упорном поединке фаворитов турнира – Индию, сообщает Zakon.kz.

Поначалу наши шахматистки уверенно повели в счете 3:1, и все собравшиеся думали о безоговорочной победе казахстанской дружины.

Однако команда Индии проявила удивительное упорство, вскоре восстановив равновесие 2,5:1,5, что позволило перевести матч в режим тай-брейка.

И здесь наш международный мастер Меруерт Камалиденова (2343 эло) одержала одну из самых важных побед в блице, обеспечив сборной Казахстана место в полуфинале.

В итоге с результатами остальных четвертьфиналов был составлен дальнейший список команд, которые поспорят за медали КЧМ-2025: Китай против России (FIDE) и Азербайджан сразится с Казахстаном.

Фото: Instagram/fide_chess

Согласно регламенту турнира, каждый поединок состоит из двух матчей с таким же контролем времени, как и на отборочном этапе: 45 минут каждому игроку на всю партию плюс 30 секунд добавления на каждый ход, начиная с первого.

Полуфиналы мирового первенства пройдут 22 ноября, а спустя сутки состоится матч за титул.

Стоит напомнить, что подопечные Павла Коцура уже обыгрывали команду Азербайджана на групповой стадии со счетом 2,5:1,5.