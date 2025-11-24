У Казахстана два "золота" в личном зачете КЧМ-2025 по шахматам
Прошедший турнир продемонстрировал ряд сенсационных матчей, включая открытие восходящих талантов и исторические выступления.
По итогам соревнований команда FIDE завоевала титул чемпионов мира, не потерпев ни одного поражения. Азербайджан завоевал историческое "серебро", а Китай поднялся на третье место пьедестала почета, переиграв казахстанскую дружину.
Фото: Instagram/fide_chess
В финале сборная FIDE, представленная спортсменками России, одержала верх над Азербайджаном с впечатляющим общим счетом 5,5:2,5.
В матче за "бронзу" Китай обыграл Казахстан – 5:3 в результате двух упорных противостояний со счетом 2,5:1,5.
Но стоит подчеркнуть, что выступление сборной Казахстана было сложным из-за болезни ее лидера – международного гроссмейстера Бибисары Асаубаевой (2513).
Тем не менее казахстанки все равно уезжают домой с медалями, две из которых золотые. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Меруерт Камалиденова, которая показала лучшие результаты в Линаресе на второй доске.
Фото: Instagram/fide_chess
Ее успех повторила Эльназ Калиахмет (2274), которая стала сильнейшей на шестой доске. Плюс еще одну "бронзу" положила в свою копилку наша Зарина Нургалиева (2310) на пятой доске.
Эксперты FIDE отметили игру казахстанской сборной, которая в будущем за счет полученного опыта в Линаресе, несомненно, покажет себя на ведущих ролях в мире.
Наши спортсменки преподнесли сенсацию на стадии 1/4 финала КЧМ-2025, обыграв родоначальников шахмат из Индии.