У Казахстана два "золота" в личном зачете КЧМ-2025 по шахматам

В испанском Линаресе завершился командный чемпионат мира по шахматам 2025 года среди женщин, где у представителей сборной Казахстана имеются две медали высшей пробы в индивидуальном зачете, сообщает Zakon.kz.

Прошедший турнир продемонстрировал ряд сенсационных матчей, включая открытие восходящих талантов и исторические выступления.

По итогам соревнований команда FIDE завоевала титул чемпионов мира, не потерпев ни одного поражения. Азербайджан завоевал историческое "серебро", а Китай поднялся на третье место пьедестала почета, переиграв казахстанскую дружину.

Фото: Instagram/fide_chess

В финале сборная FIDE, представленная спортсменками России, одержала верх над Азербайджаном с впечатляющим общим счетом 5,5:2,5.

В матче за "бронзу" Китай обыграл Казахстан – 5:3 в результате двух упорных противостояний со счетом 2,5:1,5.

Но стоит подчеркнуть, что выступление сборной Казахстана было сложным из-за болезни ее лидера – международного гроссмейстера Бибисары Асаубаевой (2513).

Тем не менее казахстанки все равно уезжают домой с медалями, две из которых золотые. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Меруерт Камалиденова, которая показала лучшие результаты в Линаресе на второй доске.

Фото: Instagram/fide_chess

Ее успех повторила Эльназ Калиахмет (2274), которая стала сильнейшей на шестой доске. Плюс еще одну "бронзу" положила в свою копилку наша Зарина Нургалиева (2310) на пятой доске.

Эксперты FIDE отметили игру казахстанской сборной, которая в будущем за счет полученного опыта в Линаресе, несомненно, покажет себя на ведущих ролях в мире.

Наши спортсменки преподнесли сенсацию на стадии 1/4 финала КЧМ-2025, обыграв родоначальников шахмат из Индии.

