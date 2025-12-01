#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Спорт

Установлен новый рекорд по красной карточке в мировом регби

Регби Самое Быстрое Удаление, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 17:16 Фото: Instagram/antoine.hastoy
Игрок французского клуба "Ла-Рошель" Антуан Хастой получил самую быструю красную карточку в истории мирового регби. Он был удален с поля через 34 секунды после того, как начал игру, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Rugby 365, рекордный инцидент случился 30 ноября во время матча французского чемпионата топ-14 между "Ла-Рошель" и "Сексьон Палуаз".

В стартовом игровом отрезке Антуан Хастой в прыжке поймал мяч и во время приземления ударил ногой соперника в челюсть, заодно разбил пострадавшему лицо.

Отсутствие одного игрока сразу сказалось на игре "Ла-Рошель", которая затем проиграла со счетом 33:53.

Сам же Антуан Хастой теперь стал автором быстрого удаления в мировом регби. До него рекордом владел Дэн Эванс, который шесть лет назад получил красную карточку через 37 секунд после стартового свистка поединка между "Оспрейсом" и "Расингом-92" в Кубке чемпионов.

Тем временем три недели назад 28-летний француз Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом в мире с зарплатой в 1,5 млн долларов за сезон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Кто получает самую высокую зарплату в мировом регби
16:48, 05 ноября 2025
Кто получает самую высокую зарплату в мировом регби
Килиан Мбаппе переходит в "Реал" с мировым рекордом
16:06, 04 июня 2024
Килиан Мбаппе переходит в "Реал" с мировым рекордом
В США установлен новый мировой рекорд в марафоне
12:25, 09 октября 2023
В США установлен новый мировой рекорд в марафоне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: