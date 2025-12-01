Установлен новый рекорд по красной карточке в мировом регби

Игрок французского клуба "Ла-Рошель" Антуан Хастой получил самую быструю красную карточку в истории мирового регби. Он был удален с поля через 34 секунды после того, как начал игру, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Rugby 365, рекордный инцидент случился 30 ноября во время матча французского чемпионата топ-14 между "Ла-Рошель" и "Сексьон Палуаз".

В стартовом игровом отрезке Антуан Хастой в прыжке поймал мяч и во время приземления ударил ногой соперника в челюсть, заодно разбил пострадавшему лицо.

#Rugby #Top14 🇫🇷



Empieza Pau vs La Rochelle y a los ¡¡¡ 34 segundos !!! sucede esta acción



🟥 Antoine Hastoy pic.twitter.com/chJgamHKJ8 — Fran Capizzi 🏉📺🇦🇷 (@Fran_Capizzi) November 30, 2025

Отсутствие одного игрока сразу сказалось на игре "Ла-Рошель", которая затем проиграла со счетом 33:53.

Сам же Антуан Хастой теперь стал автором быстрого удаления в мировом регби. До него рекордом владел Дэн Эванс, который шесть лет назад получил красную карточку через 37 секунд после стартового свистка поединка между "Оспрейсом" и "Расингом-92" в Кубке чемпионов.

Тем временем три недели назад 28-летний француз Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом в мире с зарплатой в 1,5 млн долларов за сезон.