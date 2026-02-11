Бек набрал семь очков за матч и установил исторический рекорд КХЛ

34-летний канадский нападающий команды "Сибирь" Тейлор Бек признан первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, который набрал семь очков в одной игре, сообщает Zakon.kz.

Данное достижение было зафиксировано 10 февраля в Новосибирске на стадионе "Сибирь-Арена", где состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между "Сибирью" и "Сочи".

Поединок завершился полным разгромом гостей со счетом 10:1. Главной звездой этой встречи, несомненно, стал форвард Тейлор Бек, который забил две шайбы и сделал пять результативных передач.

Опытный канадец стал первым игроком за всю историю КХЛ, кому удалось достичь отметки семь очков в одном матче.

Примечательно то, что Бек улучшил показатель Альберта Лещёва, нынешнего наставника "Сибири", который в свое время первым набрал шесть очков в одной игре.

Плюс "новосибирцы" также установили клубный рекорд, победа над "Сочи" стала самой крупной в их истории.

Благодаря этому успеху "Сибирь" увеличила отрыв от "Барыса" в таблице Востока до 11-ти очков.

В свою очередь казахстанский коллектив после победы над "Адмиралом" завтра выходит из недельного отпуска и примет дома питерский СКА.