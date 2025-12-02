#АЭС в Казахстане
Спорт

Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу

Футбол Фаворит ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 10:08 Фото: Instagram/SEFUTBOL
Всего лишь полгода осталось до старта мирового первенства по футболу 2026 года. К этому часу уже определены 42 участника будущего турнира, остальные шесть станут известны предстоящей весной, сообщает Zakon.kz.

Задолго до начала игр многие болельщики и эксперты, конечно же, называют основных претендентов на "золото" будущего мундиаля.

Не остался в стороне от этого дела и Суперкомпьютер Opta, который поставил на первое место среди фаворитов Испанию – действующих чемпионов Европы.

Шансы "красной фурии" во главе с ее лидером Ламином Ямалем оценены на 17%.

Хорошие шансы на чемпионство также имеет сборная Франции, где капитаном будет Килиан Мбаппе (14,1%). Призовую тройку фаворитов будущего турнира замкнула Англия (11,8%).

Суперкомпьютер не стал сбрасывать со счетов и действующих чемпионов мира из Аргентины (8,7%). В топ-10 претендентов еще вошли Германия (7,1%), Португалия (6,6%), Бразилия (5,6%), Нидерланды (5,2%), Норвегия (2,3%) и Колумбия (2%).

На прошлой неделе FIFA опубликовал список корзин на жеребьевку ЧМ-2026, церемония которой пройдет 5 декабря.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
