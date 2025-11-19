#АЭС в Казахстане
Спорт

Кто и когда поспорит за оставшиеся шесть путевок на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Список Стыков, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 14:14 Фото: Instagram/azzurri
Количество участников ЧМ-2026 по футболу достигло 42 сборных из 48 возможных. Остальные шесть команд будут определены весной будущего года по итогам стыковых матчей, сообщает Zakon.kz.

Стыковые матчи пройдут по двум направлениям – в европейской зоне и среди представителей межконтинентальных конфедераций.

В список сборных, которые примут участие в стыковых матчах от Европы за право поездки на ЧМ-2026, вошли: Италия, Украина, Косово, Польша, Дания, Турция, Уэльс, Словакия, Чехия, Албания, Босния и Герцеговина, Ирландия. Все они заняли вторые места в своих отборочных группах.

Дальше к ним присоединятся четыре команды с лучшим рейтингом в Лиге наций УЕФА – Румыния, Швеция, Северная Ирландия и Северная Македония.

Что касается состава участников межконтинентальных стыковых матчей за право выступления на ЧМ-2026, то здесь список невелик: Ирак, ДР Конго, Ямайка, Суринам, Боливия и Новая Каледония. Эти шесть сборных разыграют две путевки.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 20 ноября. Полуфиналы пройдут 26 марта 2026 года, а финалы запланированы на 31 марта.

К этой минуте определены 42 сборные, которые гарантировали себе место на будущем мундиале.

