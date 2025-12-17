#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
519.61
610.13
6.54
Спорт

Легенда португальского футбола назвал главных кандидатов на победу в ЧМ-2026

Футбол Прогноз Фаворита ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:00 Фото: Instagram/Luis__Figo
Всего лишь полгода осталось до старта главного спортивного события в предстоящем сезоне – мирового первенства по футболу. В преддверии будущего мундиаля болельщиков интересует один вопрос, кому достанется заветный Кубок мира, сообщает Zakon.kz.

В эти дни прогнозами по поводу фаворитов ЧМ-2026 делятся многие известные специалисты, которые оставили свой почерк в мировом футболе. В этом списке оказался экс-звезда "Реала" и "Барселоны" – Луиш Фигу.

"Без сомнения, Испания одна из команд, у которой наилучшие шансы стать чемпионами. Не знаю, выиграют ли они, потому что сейчас это невозможно предсказать. Надежда Португалии – это выйти в финал и победить, именно на этом они сосредоточены. Также верю в успех Бразилии и Аргентины. Жеребьевка – это лотерея, нужно победить всех соперников, с которыми попадете в группу, чтобы потом забрать "золото" мундиаля". Луиш Фигу

Одним из главных событий предстоящего турнира может стать возможная битва Португалии и Аргентины в четвертьфинале.

Если этот поединок все же состоится, то это будет первое противостояние Лео Месси и Криштиану Роналду в матче плей-офф чемпионата мира.

Это сражение, конечно же, войдет в историю, поскольку будет последним выступлением в карьере обеих звезд на мундиалях.

С мнением Луиша Фигу по поводу португальского финала схож прогноз короля современного тенниса Новака Джоковича. Но серб вместо испанцев на решающий матч отправил мексиканскую сборную.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу
10:08, 02 декабря 2025
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу
Знаменитый специалист назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу
14:52, 05 декабря 2025
Знаменитый специалист назвал главного фаворита ЧМ-2026 по футболу
Названы предварительные цены на билеты ЧМ-2026 по футболу
15:46, 04 сентября 2025
Названы предварительные цены на билеты ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: