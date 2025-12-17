Легенда португальского футбола назвал главных кандидатов на победу в ЧМ-2026

Всего лишь полгода осталось до старта главного спортивного события в предстоящем сезоне – мирового первенства по футболу. В преддверии будущего мундиаля болельщиков интересует один вопрос, кому достанется заветный Кубок мира, сообщает Zakon.kz.

В эти дни прогнозами по поводу фаворитов ЧМ-2026 делятся многие известные специалисты, которые оставили свой почерк в мировом футболе. В этом списке оказался экс-звезда "Реала" и "Барселоны" – Луиш Фигу.

"Без сомнения, Испания одна из команд, у которой наилучшие шансы стать чемпионами. Не знаю, выиграют ли они, потому что сейчас это невозможно предсказать. Надежда Португалии – это выйти в финал и победить, именно на этом они сосредоточены. Также верю в успех Бразилии и Аргентины. Жеребьевка – это лотерея, нужно победить всех соперников, с которыми попадете в группу, чтобы потом забрать "золото" мундиаля". Луиш Фигу

Одним из главных событий предстоящего турнира может стать возможная битва Португалии и Аргентины в четвертьфинале.

Если этот поединок все же состоится, то это будет первое противостояние Лео Месси и Криштиану Роналду в матче плей-офф чемпионата мира.

Это сражение, конечно же, войдет в историю, поскольку будет последним выступлением в карьере обеих звезд на мундиалях.

С мнением Луиша Фигу по поводу португальского финала схож прогноз короля современного тенниса Новака Джоковича. Но серб вместо испанцев на решающий матч отправил мексиканскую сборную.