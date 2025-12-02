Фанаты "Ниццы" избили футболистов родной команды за их неудачи

Болельщики французского футбольного клуба "Ницца" напали на игроков любимой команды после шестого их поражения подряд. При избиении особенно сильно пострадали два футболиста, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Foot Mercato, за последний месяц "орлята" демонстрируют неудачные результаты на всех фронтах, проиграв шесть раз подряд. Команда Франка Эза ныне занимает 10-е место в таблице Лиги 1 и располагается на последней строчке Лиги Европы УЕФА, не набрав ни одного очка после пяти матчей.

После поражения 30 ноября от "Лорьяна" (1:3) хавбек "Ниццы" Софиан Диоп хотел оправдаться перед недовольными болельщиками. Однако напряженная дискуссия между сторонами переросла в серьезный инцидент.

Фото: Instagram/ogcnice

400 болельщиков встретили клубный автобус на их базе, и недовольные люди начали словесно и физически нападать на игроков. В итоге пострадали два футболиста – Терем Моффи и Жереми Бога, на которых напала толпа, били по щекам и плевали в них.

По информации RMC Sport, к этому часу оба пострадавших подали жалобу в полицию. Им предоставлены больничные на несколько дней.

