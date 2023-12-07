Появилось видео беспорядков фанатов "Сантоса" после вылета команды

Разъяренные болельщики бразильского футбольного клуба "Сантос" учинили массовые беспорядки после вылета любимой команды во второй дивизион. В ходе хулиганских действий сгорело авто одного игрока и несколько автобусов, сообщает Zakon.kz.

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Утром 7 ноября окружности бразильского стадиона Вила Белмиро местами были охвачены огнем, передает Ge Globo. После матча 38-го тура чемпионата Бразилии, между "Сантосом" и "Форталезе" начались беспорядки, которую устроили местные фанаты, после вылета их клуба из высшей лиги Бразилии.

По информации источника, огорченные болельщики "Сантоса" начали выражать свой гнев уже с финальным свистком судьи. Некоторые выбежали на поле, бросали стулья и другие предметы. За пределами арены были сожжены несколько припаркованных машин и автобусов. Один из этих транспортных средств принадлежал нападающему "Сантоса" Стивену Мендосе. Для разгона хулиганов полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Ярость местных фанатов была вызвана тем, что их легендарный клуб вылетел в Серию В, проиграв сопернику на родном поле со счетом 1:2. Это случилось впервые в истории команды "Сантос", за 111 лет с момента ее образования. Также стоит подчеркнуть, что форму этого знаменитого коллектива в свой период одевали король футбола Пеле и нынешняя звезда сборной Бразилии Неймар.