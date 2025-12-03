#Казахстан в сравнении
Спорт

"Ман Сити" и "Тоттенхэм" устроили голевую перестрелку с рекордом Холанда

Футбол 100 Голов Холанда, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 11:24 Фото: Instagram/manCity
В рамках игр 14-го тура АПЛ футболисты "Фулхэма" и "Манчестер Сити" забили в ворота друг друга девять голов, но у "горожан" оказалось на один мяч больше, они и победили в этом сражении, сообщает Zakon.kz.

Этот поединок прошел в ночь на 3 декабря, где "Фулхэм" дома уступил "Ман Сити" со счетом 4:5. Победный путь гости начали пробивать уже к 17-й минуте, когда счет открыл форвард Эрлинг Холанд, который, кстати, забил свой 100-й гол в Премьер-лиге.

"Это грандиозно, действительно горжусь этим. Приятно быть в "клубе 100", счастлив. Знал об этом и пытался достичь этой отметки. Стараюсь помогать команде забивать голы, это моя работа. Каждая игра отличается от предыдущей. Нельзя думать о прошлом, нужно сосредоточиться на том, что впереди. Проиграли "Ньюкаслу" и "Байеру", теперь у нас две победы подряд и должны продолжать в том же духе. У нас тяжелый график, матч за матчем нужно готовиться к следующему. Будучи нападающим "Сити", должен показывать отличные результаты, это моя работа. Люди должны критиковать меня, если я этого не делаю, обычно именно это и происходит".Эрлинг Холанд

И что интересно, норвежец достиг этого показателя за 111 матчей, быстрее всех в истории.

Нападающий "небесно-голубых" улучшил цифры легендарного Алана Ширера, который добрался до сотни за 124 игры.

Конечная перестрелка голов в противостоянии "Фулхэм" – "Сити" остановилась на результате 5:4 в пользу "горожан".

А Эрлинг Холанд забил свой 33-й гол в текущем сезоне: 21 – за клуб и 12 – в составе сборной Норвегии.

"Ну что, вам понравилось, а я лишился волос, это АПЛ. В этой стране было много величайших нападающих, Эрлинг – один из них, но не лучший. Это вопрос цифр, и это не обсуждается. Я рад за него и что команда сыграла для него в этот день".Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола

Благодаря выездной виктории подопечные Гвардиолы вплотную приблизились к лидеру чемпионата – "Арсеналу", их отделяет всего лишь два очка.

У "канониров", которые набрали в этом сезоне прекрасный ход, на данный час имеется 30 баллов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
