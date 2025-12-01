#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Спорт

Будущий клуб Сатпаева сдержал натиск лучшей на данный момент команды Европы

Футбол Ничья АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 12:55 Фото: Instagram/ChelseaFc
Поздно вечером 30 ноября состоялся один из самых интересных поединков не только в АПЛ, но и всего европейского футбола. В лондонском дерби на "Стэмфорд Бридж" сразились "Челси" и "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

Это была битва лидеров английского чемпионата в рамках 13-го тура, к тому же "аристократы" принимали лучший коллектив Лиги чемпионов УЕФА на данный час.

Матч оправдал все надежды и завершился боевой ничьей – 1:1. Но здесь надо отметить, что будущий коллектив казахстанца Дастана Сатпаева играл в меньшинстве 52 минуты данной встречи.

В первом тайме у хозяев был удален Мойсес Кайседо, который грубо сыграл против Микеля Мерино.

Что касается самой игры, то после перерыва счет открыл защитник "Челси" – Трево Чалоба. Спустя время эквадорец Мерино восстановил равновесие.

Результат 1:1 не поменялся до финального свистка. В итоге команда Энцо Марески никому не проигрывает в семи последних встречах.

"Думаю, показали, что движемся в верном направлении. Всегда твержу об одном и том же, игра получилась великолепной, смотрелись намного лучше при равных составах. Когда ты остаешься вдесятером, становится сложно, но мы потрясающе справились. 11 на 11 были лучше соперника. Старались находить лучшие решения, лучшие зоны. Можем быть довольны, хоть и не победили".Главный тренер "Челси" Энцо Мареска

А "канониров" никто не может одолеть уже ровно три месяца, и они довели беспроигрышную серию до 17 игр – 14 побед и три ничьих.

В последний раз подопечные Микеля Артеты проигрывали 31 августа, когда не смогли справиться на выезде с "Ливерпулем" (0:1).

Сейчас "пушкари" находятся на вершине таблицы АПЛ (30 очков), далее идут "Ман Сити" (25), "Челси" и "Астон Вилла" (у обоих по 24 балла).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Будущий клуб Сатпаева избежал сенсационного поражения от "Карабаха"
12:16, 06 ноября 2025
Будущий клуб Сатпаева избежал сенсационного поражения от "Карабаха"
"Арсенал" обыграл лучший клуб Европы два раза подряд в новом сезоне
14:37, 09 октября 2023
"Арсенал" обыграл лучший клуб Европы два раза подряд в новом сезоне
"Челси" привез в Алматы половину состава молодежной сборной Англии
12:38, 12 декабря 2024
"Челси" привез в Алматы половину состава молодежной сборной Англии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: