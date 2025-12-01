Будущий клуб Сатпаева сдержал натиск лучшей на данный момент команды Европы

Поздно вечером 30 ноября состоялся один из самых интересных поединков не только в АПЛ, но и всего европейского футбола. В лондонском дерби на "Стэмфорд Бридж" сразились "Челси" и "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

Это была битва лидеров английского чемпионата в рамках 13-го тура, к тому же "аристократы" принимали лучший коллектив Лиги чемпионов УЕФА на данный час.

Матч оправдал все надежды и завершился боевой ничьей – 1:1. Но здесь надо отметить, что будущий коллектив казахстанца Дастана Сатпаева играл в меньшинстве 52 минуты данной встречи.

В первом тайме у хозяев был удален Мойсес Кайседо, который грубо сыграл против Микеля Мерино.

Что касается самой игры, то после перерыва счет открыл защитник "Челси" – Трево Чалоба. Спустя время эквадорец Мерино восстановил равновесие.

Результат 1:1 не поменялся до финального свистка. В итоге команда Энцо Марески никому не проигрывает в семи последних встречах.

"Думаю, показали, что движемся в верном направлении. Всегда твержу об одном и том же, игра получилась великолепной, смотрелись намного лучше при равных составах. Когда ты остаешься вдесятером, становится сложно, но мы потрясающе справились. 11 на 11 были лучше соперника. Старались находить лучшие решения, лучшие зоны. Можем быть довольны, хоть и не победили". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска

А "канониров" никто не может одолеть уже ровно три месяца, и они довели беспроигрышную серию до 17 игр – 14 побед и три ничьих.

В последний раз подопечные Микеля Артеты проигрывали 31 августа, когда не смогли справиться на выезде с "Ливерпулем" (0:1).

Сейчас "пушкари" находятся на вершине таблицы АПЛ (30 очков), далее идут "Ман Сити" (25), "Челси" и "Астон Вилла" (у обоих по 24 балла).