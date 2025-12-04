Неймар оформил первый хет-трик за последние три года

Рано утром 4 декабря форвард футбольного клуба "Сантос" Неймар забил три гола в матче 37-го тура чемпионата Бразилии в ворота "Жувентуде", который вскоре закончился победой гостей со счетом 3:0, сообщает Zakon.kz.

Для 33-летней звезды "Сантоса" и сборной Бразилии, который в последнее время особо не блещет забитыми голами, это первый хет-трик, начиная с 2022 года.

Все три мяча в матче "Жувентуде" Неймар записал на свой счет во втором тайме, один из которых с пенальти.

Тем самым нападающий "Сантоса" довел копилку своих голов до восьми мячей в текущем сезоне чемпионата Бразилии.

В последний раз Неймар отмечался хет-триком 9 апреля 2022 года, когда трижды поразил ворота "Клермона", выступая за ПСЖ в Лиге 1.

20 ноября Неймар прервал безголевую серию из семи матчей в бразильском первенстве.

