Головкин стал первым казахстанцем, которого включили в Международный зал славы бокса

Геннадий Головкин официально включен в Международный зал славы бокса (International Boxing Hall of Fame), сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 декабря сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.

"Он стал первым в истории представителем Казахстана, удостоенным этого статуса. Геннадий Головкин вошел в IBHOF с первой попытки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что любительская карьера Геннадия Головкина входит в число самых успешных в средней весовой категории. Он провел 350 поединков, одержав 345 побед. На протяжении многих лет он являлся лидером сборной Казахстана.

После перехода в профессионалы Геннадий Головкин стал одним из наиболее доминирующих чемпионов среднего веса XXI века.

В его активе 45 боев, в которых он одержал 37 побед нокаутом и долгое время был лидером мирового рейтинга P4P (pound-for-pound). На протяжении профи-карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO и престижного пояса журнала The Ring.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев вручил Геннадию Головкину орден "Барыс" первой степени.