Спорт

Казахстанец стартовал с нокаута на чемпионате мира в Дубае

Сабыржан Аккалыков провел первый поединок на ЧМ в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 21:23 Фото: olympic.kz
Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков провел первый поединок на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает Zakon.kz.

На стадии 1/32 финала в весовой категории до 75 кг Аккалыков сразился с представителем Сейшельских островов Джошуа Аароном Кузеном. Итогом этого боя стала победа казахстанца нокаутом во втором раунде. В первом раунде рефери отсчитал Кузену нокдаун. 

Таким образом Аккалыков вышел в 1/16 финала и продолжает борьбу за медаль, а Джошуа Аарон Кузен досрочно завершил выступление на мировом первенстве. Что касается достижений Аккалыкова в любителях, то он является чемпионом мира среди молодежи 2021 года.

Ранее сообщалось, что после сорванного поединка Жанибека Алимханулы с Эрисланди Ларой по причине проваленного казахстанцем допинг-теста появляются экспертные мнения насчет его дальнейшей карьеры.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Ошибка в тексте: