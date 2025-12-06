Казахстанец стартовал с нокаута на чемпионате мира в Дубае

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков провел первый поединок на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает Zakon.kz.

На стадии 1/32 финала в весовой категории до 75 кг Аккалыков сразился с представителем Сейшельских островов Джошуа Аароном Кузеном. Итогом этого боя стала победа казахстанца нокаутом во втором раунде. В первом раунде рефери отсчитал Кузену нокдаун.

Таким образом Аккалыков вышел в 1/16 финала и продолжает борьбу за медаль, а Джошуа Аарон Кузен досрочно завершил выступление на мировом первенстве. Что касается достижений Аккалыкова в любителях, то он является чемпионом мира среди молодежи 2021 года.

Ранее сообщалось, что после сорванного поединка Жанибека Алимханулы с Эрисланди Ларой по причине проваленного казахстанцем допинг-теста появляются экспертные мнения насчет его дальнейшей карьеры.