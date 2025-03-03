Два казахстанских боксера без боя прославились на Кубке Странджа-2025
Фото: Instagram/nurdauletovbekzad
Казахстанские боксеры Бекзад Нурдаулетов и Сабыржан Аккалыков выиграли "золото" малого чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
В весовой категории до 86 кг Нурдаулетов должен был биться с соотечественником Нурбеком Оралбаем, однако их бой отменили, а победителем назвали Бекзада.
В весе до 75 кг соперник Аккалыкова Тимур Нурсеитов был вынужден сняться из-за травмы.
Ранее другой казахстанский боксер тоже поразил результатом на элитном турнире в Болгарии.
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