Два казахстанских боксера без боя прославились на Кубке Странджа-2025

Казахстанские боксеры Бекзад Нурдаулетов и Сабыржан Аккалыков выиграли "золото" малого чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 86 кг Нурдаулетов должен был биться с соотечественником Нурбеком Оралбаем, однако их бой отменили, а победителем назвали Бекзада.

В весе до 75 кг соперник Аккалыкова Тимур Нурсеитов был вынужден сняться из-за травмы.

Ранее другой казахстанский боксер тоже поразил результатом на элитном турнире в Болгарии.