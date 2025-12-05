#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.65
582.89
6.47
Спорт

Жанибек Алимханулы может завершить карьеру из-за допинга

Казахстанский боксер, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 07:59 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
После сорванного поединка Жанибека Алимханулы с Эрисланди Ларой по причине проваленного казахстанцем допинг-теста появляются экспертные мнения насчет его дальнейшей карьеры, сообщает Zakon.kz.

Заслуженный мастер спорта Казахстана Жумабек Омурзаков дал в интервью sportarena.kz однозначную оценку "содеянному" Жанибека.

Допинг проба показала, что у чемпиона WBO и IBF был обнаружен мельдоний – препарат, который улучшает работу сердечной мышцы, запрещенный в 2016 году.

Также экс-тренер Назым Кызайбай считает, что теперь путь в большие поединки для Алимханулы закрыт.

"Я не знаю, думаю, он сам не додумался до этого. Из команды кто-то подсказал, или где-то услышал. Потому как он понимал, что будет боксировать с Ларой 12 раундов. А чтобы боксировать с ним 12 раундов, нужно кардио, и Жанибек осознавал – он не продержится с ним всю дистанцию. У Эрисланди кубинская школа и в свои 42 года у него еще остались скорость и самое главное – опыт. Поэтому он и принял мельдоний. Теперь с ним никто не захочет драться. Думаю, этим он подписал себе смертный приговор", – считает Жумабек Омурзаков.

Сам боксер, прозванный "Казахским стилем" и его команда отреагировали на данное известие очень неожиданно, заявив о том, что не знают, как препарат попал в организм боксера.

Ранее вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев прокомментировал отмену боя самого известного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы с кубинцем Эрисланди Лара.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Боксер Жанибек Алимханулы обратился к избегающим его соперникам
03:45, 20 сентября 2024
Боксер Жанибек Алимханулы обратился к избегающим его соперникам
Жанибек Алимханулы попался на мельдонии: его исторический бой отменили
00:01, 03 декабря 2025
Жанибек Алимханулы попался на мельдонии: его исторический бой отменили
Жанибек Алимханулы высказался после проваленного допинг-теста
03:59, 03 декабря 2025
Жанибек Алимханулы высказался после проваленного допинг-теста
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: