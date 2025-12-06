#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Спорт

Еще один казахстанский боксер уверенно стартовал на чемпионате мира в Дубае

Даниял Сабит успешно стартовал на ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 23:12 Фото: Instagram/daniyal_sabit
Казахстанский боксер Даниял Сабит провел первый бой на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA), сообщает Zakon.kz.

На стадии 1/16 финала в весовой категории до 51 кг Сабит встретился с кенийцем Кельвином Майна и одержал победу единогласным решением судей – 5:0.

Таким образом, Даниял Сабит вышел в 1/8 финала, а его оппонент досрочно закончил выступление на чемпионате мира.

Сабит является серебряным призером чемпионата Азии 2021 года и трехкратным чемпионом Казахстана.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков успешно провел первый поединок на чемпионате мира-2025 в Дубае (ОАЭ) от Международной боксерской ассоциации (IBA).

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
