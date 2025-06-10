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Спорт

Казахстанский боксер взял "золото" престижного турнира в Европе

Бокс, спортсмен, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 05:10 Фото: Instagram/daniyal_sabit
Казахстанский боксер Даниял Сабит стал победителем международного турнира Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kz, в финале весовой категории до 50 кг казахстанец одержал победу единогласным решением судей над представителем Монголии Баттулга Алдархишигом. Бой продлился всю отведенную дистанцию.

В полуфинале турнира в Голландии боксер из Казахстана нокаутировал бельгийца Редуана Ассаи. Сабит является чемпионом Казахстана 2024 года в Караганде, серебряным призером "Кубка Странджа" 2025 года в Софии (Болгария) и чемпионата Азии 2021 года.

Ранее сообщалось, что выступление казахстанского боксера завершилось сенсацией в Нидерландах.

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Аксинья Титова
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