Казахстанский боксер взял "золото" престижного турнира в Европе

Казахстанский боксер Даниял Сабит стал победителем международного турнира Eindhoven Box Cup в Эйндховене (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

По информации 24.kz, в финале весовой категории до 50 кг казахстанец одержал победу единогласным решением судей над представителем Монголии Баттулга Алдархишигом. Бой продлился всю отведенную дистанцию.

В полуфинале турнира в Голландии боксер из Казахстана нокаутировал бельгийца Редуана Ассаи. Сабит является чемпионом Казахстана 2024 года в Караганде, серебряным призером "Кубка Странджа" 2025 года в Софии (Болгария) и чемпионата Азии 2021 года.

Ранее сообщалось, что выступление казахстанского боксера завершилось сенсацией в Нидерландах.