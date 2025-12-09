#Казахстан в сравнении
Спорт

50-летняя легенда гимнастики планирует выступить на Олимпиаде-2028

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 07:57 Фото: Instagram/oksana2016
Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве 50-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина намерена пройти отбор к Олимпийским играм-2028, сообщает Zakon.kz.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

"Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырех снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры", – цитирует Чусовитину ТАСС.

Чусовитина является единственной гимнасткой в истории, которая приняла участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

Она завоевала золотую медаль на Играх-1992, а также является трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и Азиатских игр. За свою карьеру спортсменка выступала в составе сборных СССР, Германии и Узбекистана.

Ранее стало известно, что Софья Самоделкина улучшила свои показатели в мировом рейтинге ISU.

Аксинья Титова
