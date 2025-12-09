50-летняя легенда гимнастики планирует выступить на Олимпиаде-2028
Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве 50-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина намерена пройти отбор к Олимпийским играм-2028, сообщает Zakon.kz.
Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.
"Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырех снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры", – цитирует Чусовитину ТАСС.
Чусовитина является единственной гимнасткой в истории, которая приняла участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).
Она завоевала золотую медаль на Играх-1992, а также является трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и Азиатских игр. За свою карьеру спортсменка выступала в составе сборных СССР, Германии и Узбекистана.
