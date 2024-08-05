Джокович намерен выступить на Олимпиаде-2028

24-кратный победитель турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх 2028 года, сообщает Zakon.kz.

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4 августа в финале олимпийского турнира в Париже (Франция) Джокович обыграл представителя Испании Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Для Джоковича это первая олимпийская золотая медаль, которую он завоевал с пятой попытки. На его счету также имеется бронзовая награда с Олимпиады-2008, проходившей в Пекине (Китай).

Таким образом, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" оформил карьерный "Золотой шлем". Джокович выиграл все четыре турнира "Большого шлема" (Открытый чемпионат Австралии, "Ролан Гаррос", Уимблдон, Открытый чемпионат США) и олимпийское золото. Ноле стал пятым игроком в истории, выигравшим все турниры "Большого шлема" и Олимпиаду. Ранее это удавалось Андре Агасси, Штеффи Граф, Рафаэлю Надалю и Серене Уильямс.

"Я все еще хочу поехать в Лос-Анджелес. Мне нравится представлять свою страну на Олимпийских играх и на Кубке Дэвиса. Честно говоря, не знаю, что произойдет в будущем. Хочу наслаждаться настоящим моментом", – сказал Джокович.

Ранее австралийские теннисисты стали олимпийскими чемпионами в мужском парном разряде.