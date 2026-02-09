Легендарную горнолыжницу прооперировали после падения на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн сломала ногу, пережив падение на Олимпийских играх-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz с ссылкой на Sky Sports, спортсменка уже перенесла операцию.

Линдси Вонн доставили в больницу имени Кодивилла в Кортине (Италия). Там ей провели диагностику, а после приняли решение перевести в госпиталь Тревизо, где спортсменка перенесла операцию по стабилизации перелома.

На трассе Вонн зацепилась за флаг, в полете ее закрутило. В итоге женщина упала. Спортсменка вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена.

Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.