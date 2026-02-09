#Казахстан в сравнении
Спорт

Легендарную горнолыжницу прооперировали после падения на Олимпиаде

Американская горнолыжница Линдси Вонн , фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 05:59 Фото: Instagram/lindseyvonn
Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн сломала ногу, пережив падение на Олимпийских играх-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz с ссылкой на Sky Sports, спортсменка уже перенесла операцию.

Линдси Вонн доставили в больницу имени Кодивилла в Кортине (Италия). Там ей провели диагностику, а после приняли решение перевести в госпиталь Тревизо, где спортсменка перенесла операцию по стабилизации перелома.

На трассе Вонн зацепилась за флаг, в полете ее закрутило. В итоге женщина упала. Спортсменка вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена.

Обследования после падения выявили разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги.

Аксинья Титова
Читайте также
Американскую горнолыжницу эвакуировали вертолетом после падения на трассе на Олимпиаде
16:52, 08 февраля 2026
Американскую горнолыжницу эвакуировали вертолетом после падения на трассе на Олимпиаде
В Италии на тренировке погибла перспективная горнолыжница
17:22, 29 октября 2024
В Италии на тренировке погибла перспективная горнолыжница
Легендарный шведский футболист стал факелоносцем зимней Олимпиады-2026
17:55, 02 декабря 2025
Легендарный шведский футболист стал факелоносцем зимней Олимпиады-2026
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
10:10, Сегодня
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
09:53, Сегодня
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
09:35, Сегодня
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
Назван будущий хозяин "Елимая"
09:09, Сегодня
Назван будущий хозяин "Елимая"
