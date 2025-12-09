#Казахстан в сравнении
Спорт

"Милан" вырвал волевую победу у "Торино" и снова возглавил таблицу Серии А

Футбол Победа Торино, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 11:12 Фото: Instagram/Acmilan
Легендарный футбольный клуб "Милан" продолжает удивлять своих поклонников и специалистов. На один день потеряв лидерство в итальянском чемпионате, "россонери" снова его вернули, сообщает Zakon.kz.

"Милан" вернулся на вершину списка лучших клубов Италии в ночь на 9 декабря, после того как обыграл в гостях "Торино" со счетом 3:2 в ходе заключительного поединка 14-го тура Серии А.

Хозяева поля открыли счет уже на 10-й минуте, когда Никола Влашич удачно использовал пенальти. Спустя немного времени Дуван Сапата увеличил преимущество "Торино" до двух мячей.

Гости не пали духом, и вскоре Адриен Рабьо сократил отставание. А героем всей встречи стал американец Кристиан Пулишич, который вышел на замену во втором тайме и первым же касанием восстановил равновесие.

А за 13 минут до финального свистка вингер оформил дубль и принес волевую победу "Милану".

Этим выездным успехом "дьяволы" довели свою беспроигрышную серию в нынешнем итальянском первенстве до 13 матчей: девять побед и четыре ничьих. Команда Массимилиано Аллегри никому не проигрывает уже с 23 августа, тогда дома не смогли переиграть "Кремонезе" – 1:2.

Таким образом, "Милан" вернул себе первое место в таблице Серии А после завершения всех игр 14-го тура с активом в 31 очко. Далее идут "Наполи" (31) и "Интер" (30).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
