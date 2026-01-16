#Казахстан в сравнении
Спорт

"Милан" довел свою беспроигрышную серию в Серии А до 19-ти матчей

Футбол Победа Комо, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 10:03 Фото: Instagram/Acmilan
Легендарный итальянский футбольный клуб "Милан" добился уникального достижения в Серии А. "Россонери" никому не проигрывают с августа 2025 года и уже на протяжении 19 игр непременно добывают очки, при этом сохраняют хорошие шансы на Скудетто, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "черно-красные" в гостях обыграли "Комо" со счетом 3:1 в рамках перенесенного матча 16-го тура итальянского чемпионата.

Благодаря этому успеху подопечные Массимилиано Аллегри не отпустили далеко от себя лидера турнирной таблицы – земляков из "Интера" (46 очков).

Их отделяет всего лишь три очка, а на третьей строчке идет "Наполи" (40)

В гостевом противостоянии с "Комо" главной звездой "Милана" стал полузащитник Адриен Рабьо, оформивший дубль во втором тайме.

"Начали играть с четырьмя полузащитниками, владели мячом, пытаясь создать больше линий для передач, задействовать Фофана, но потеряли баланс, как начали уступать в счете. Был риск, когда они делали проникающие передачи или уходили в контратаки, так что Меньян спас нас. Во втором тайме я перешел на схему с тремя игроками впереди, но после того, как переломили ситуацию и вышли вперед, вернулись к тому, с чего начинали". Главный тренер "Милана" Маси

Между тем в эти минуты в Таиланде проходит теннисный поединок с участием казахстанца Тимофея Скатова, который хочет пробиться в финал местного "Челленджера". Но пока его усилия немного затруднены, он проиграл первый сет испанцу Пол Мартину Тиффону – 2:6.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
