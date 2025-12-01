#АЭС в Казахстане
Спорт

Легендарный "Милан" после 13-й попытки возглавил таблицу Серии А

Фото: Instagram/Acmilan
В минувшие выходные в итальянском футбольном чемпионате высшего дивизиона прошли матчи 13-го тура, по исходу которых на первое место турнирной таблицы взобрался знаменитый "Милан", сообщает Zakon.kz.

"Россонери" долго шли к этой цели, проиграв в стартовом туре 23 августа дома скромному "Кремонезе" – 1:2, но затем они никому не уступали.

В ночь на 30 ноября подопечные Массимилиано Аллегри на "Сан Сиро" обыграли "Лацио" со счетом 1:0. А вот прежний лидер итальянского первенства "Рома" в прошедшем туре на своей арене не смог победить "Наполи" (0:1).

Неудача римского коллектива позволила "красно-черным" из-за дополнительных показателей выйти на первое место таблицы (28 очков), далее идут "Наполи" (28) и "Интер" (27).

Также нужно отметить, что за последние три тура итальянского чемпионата трижды менялся клуб во главе списка лучших.

10 ноября во главе данного рейтинга встал "Интер", затем ему на замену пришла "Рома", а теперь на вершине красуется команда Аллегри.

"Милан" – один из самых успешных клубов мира и самый титулованный из Италии по количеству международных трофеев.

