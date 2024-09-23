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"Торино" сенсационно возглавил турнирную таблицу Серии А

Футбол Лидер Серии А, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 17:47 Фото: Instagram/torinofc1906
Один из старейших футбольных клубов Италии "Торино" приятно удивляет в начале нового сезона. Команда Паоло Ваноли вышла на первое место таблицы Серии А после стартовых пяти туров, опережая известные коллективы, такие как "Наполи", "Ювентус", "Интер" и "Милан", сообщает Zakon.kz.

Коллектив из Турина, который был создан 117 лет назад, начал этот сезон в итальянском первенстве с выездной ничьей (2:2) с авторитетным "Миланом".

Затем "Торино" дома обыграл "Аталанту" (2:1), действующего чемпиона Лиги Европы УЕФА.

После этого последовала гостевая победа над "Венецией" (1:0) и домашняя нулевая ничья с "Лечче". 21 сентября подопечные Паоло Ваноли на выезде были сильнее "Вероны" (3:2).

И к этому часу "Торино" единолично стоит на вершине таблицы Серии А, после сыгранных пяти туров набрав 11 очков. "Гранатовые" на одно очко опережают "Наполи" и "Удинезе", и на два балла – "Ювентус" и "Эмполи".

Тем временем "Елимай" и "Астана" включились в чемпионскую гонку КПЛ-2024.

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