Спорт

Турецкий подросток побил рекорд короля шахмат Магнуса Карлсена

Шахматы Рекорд Карлсена, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 16:06 Фото: fide.com
14-летний турецкий шахматист Ягыз Каан Эрдогмуш станет самым молодым игроком в топ-50 рейтинга FIDE. Тем самым он улучшит прежнее достижение лидера мировых шахмат Магнуса Карлсена, сообщает Zakon.kz.

Подобное достижение было установлено на соревнованиях Clash of Generations (Битва поколений), когда талантливый турок победил француза Максима Вашье-Лаграват, который ныне находится на 15-м месте рейтинга.

После этого успеха Эрдогмуш накопит 2669 баллов и вскоре поднимется на 47-ю строчку обновленного списка лучших шахматистов планеты.

В январе он станет самым молодым в истории игроком с таким достижением.

Фото: Instagram/magnus_carlsen

Эрдогмушу сейчас 14 лет и 6 месяцев. До него рекордом владел норвежец Магнус Карлсен, который попал в список топ-50 в возрасте 15 лет и 7 месяцев.

Также нельзя не отметить, что Ягыз Каан всего лишь четыре месяца назад вошел в топ-100 рейтинга FIDE.

Случай с Эрдогмушем – это одно из ярких доказательств того, что мировые шахматы молодеют с каждым разом.

Шахматы Победитель Кубка Мира, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 16:06

Фото: Instagram/fide_chess

В конце ноября 19-летний узбекистанец Жавохир Синдаров переписал историю древней индийской игры, став самым молодым победителем Кубка мира.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
