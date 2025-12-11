Турецкий подросток побил рекорд короля шахмат Магнуса Карлсена
Подобное достижение было установлено на соревнованиях Clash of Generations (Битва поколений), когда талантливый турок победил француза Максима Вашье-Лаграват, который ныне находится на 15-м месте рейтинга.
После этого успеха Эрдогмуш накопит 2669 баллов и вскоре поднимется на 47-ю строчку обновленного списка лучших шахматистов планеты.
В январе он станет самым молодым в истории игроком с таким достижением.
Фото: Instagram/magnus_carlsen
Эрдогмушу сейчас 14 лет и 6 месяцев. До него рекордом владел норвежец Магнус Карлсен, который попал в список топ-50 в возрасте 15 лет и 7 месяцев.
Также нельзя не отметить, что Ягыз Каан всего лишь четыре месяца назад вошел в топ-100 рейтинга FIDE.
Случай с Эрдогмушем – это одно из ярких доказательств того, что мировые шахматы молодеют с каждым разом.
Фото: Instagram/fide_chess
В конце ноября 19-летний узбекистанец Жавохир Синдаров переписал историю древней индийской игры, став самым молодым победителем Кубка мира.