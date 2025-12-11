Определен состав сборной Казахстана по шорт-треку на Олимпиаду-2026

11 декабря стали известны имена обладателей лицензий по шорт-треку, которые представят нашу страну на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, всего в копилке казахстанской сборной по шорт-треку девять олимпийских лицензий.

По решению основного наставника команды Петра Гамидова и тренерского штаба ожидается, что на зимней Олимпиаде-2026 за медали будут бороться Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

Наши спортсмены выступят в следующих дисциплинах: 2000 метров (микст), у мужчин 500 и 1000 метров, у женщин 500, 1000 и 1500 метров.

Таким образом, на данный час определены имена шести казахстанских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2026.



Ранее два казахстанских фигуриста Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина выполнили олимпийские нормативы на ЧМ-2025.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.