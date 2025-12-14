#Казахстан в сравнении
Спорт

"Космическая" цена билетов на матчи ЧМ-2026 разозлила фанатов

Билеты на ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 07:10 Фото: fifa
ФИФА запустила продажу билетов на все матчи чемпионата мира-2026, высокая стоимость которых возмутила болельщиков по всему миру, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сайта ФИФА, лидерами по количеству запросов на билеты являются страны-хозяйки турнира – США, Канада и Мексика. В топ-10 также Колумбия, Англия, Эквадор, Бразилия, Аргентина, Шотландия, Германия.

Реализация билетов проходит на фоне громких протестов от международных фанатских ассоциаций об их высокой стоимости. Например, цены на билет на финал ЧМ-2026 в так называемой "бюджетной категории" начинаются от 4185 долларов США.

Цена самого дешевого билета на главный матч турнира стала больше почти в семь раз по сравнению с чемпионатом мира-2022 в Катаре. Фанаты требуют прекратить продажу билетов, добавляя, что отсутствие таковых в самой дешевой категории является "предательством традиций чемпионата мира, игнорирующим вклад болельщиков в это зрелище".

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026. Впервые в финальной части мирового первенства примут участие 48 сборных. Окончательный состав станет известен в конце марта, когда будут сыграны стыковые матчи. На данный момент неизвестны еще шесть участников ЧМ.

УЕФА составила рейтинг лучших голкиперов Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Фото Алия Абди
Алия Абди
