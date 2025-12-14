Темирлан Анарбеков официально признан УЕФА

Вратарь сборной Казахстана и "Кайрата" Темирлан Анарбеков занял четвертое место в рейтинге лучших голкиперов Лиги чемпионов нынешнего сезона по версии УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы УЕФА, Анарбеков провел четыре матча, пропустил шесть голов и один раз сохранил ворота "на ноль". Всего вратарь совершил 27 сейвов.

Позицию с ним делит голкипер кипрского "Пафоса" Неофитос Михаил, который имеет такие же результаты, как у казахстанца.

Фото: uefa

Лидером рейтинга стал россиянин Никита Хайкин из норвежского "Буде Глимт", совершивший 38 сейвов. Вторую строчку занял вратарь французского "Марселя" Херонимо Рулли с 33 отраженными ударами, третье место – бельгиец из мадридского "Реала" Тибо Куртуа с 29 сейвами.

Тем временем в Европе на 100% уверены в вылете "Кайрата" из Лиги чемпионов.