Спорт

Темирлан Анарбеков официально признан УЕФА

Темирлан Анарбеков в рейтинге УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 06:00 Фото: X/Scout1zm
Вратарь сборной Казахстана и "Кайрата" Темирлан Анарбеков занял четвертое место в рейтинге лучших голкиперов Лиги чемпионов нынешнего сезона по версии УЕФА, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы УЕФА, Анарбеков провел четыре матча, пропустил шесть голов и один раз сохранил ворота "на ноль". Всего вратарь совершил 27 сейвов.

Позицию с ним делит голкипер кипрского "Пафоса" Неофитос Михаил, который имеет такие же результаты, как у казахстанца.

Фото: uefa

Лидером рейтинга стал россиянин Никита Хайкин из норвежского "Буде Глимт", совершивший 38 сейвов. Вторую строчку занял вратарь французского "Марселя" Херонимо Рулли с 33 отраженными ударами, третье место – бельгиец из мадридского "Реала" Тибо Куртуа с 29 сейвами.

Тем временем в Европе на 100% уверены в вылете "Кайрата" из Лиги чемпионов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"
11:48, 27 августа 2025
21-летний Темирлан Анарбеков – новая звезда казахстанского футбола: что известно о вратаре "Кайрата"
Темирлан Анарбеков вошел в список лучших футболистов Лиги чемпионов
22:07, 29 ноября 2025
Темирлан Анарбеков вошел в список лучших футболистов Лиги чемпионов
Темирлан Анарбеков удивил Европу – его сейв показали в Instagram Лиги чемпионов
14:00, 06 ноября 2025
Темирлан Анарбеков удивил Европу – его сейв показали в Instagram Лиги чемпионов
