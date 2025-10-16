#АЭС в Казахстане
Спорт

Цены на билеты на финал ЧМ-2026 по футболу выросли в несколько раз

Футбол Стоимость Билетов , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 17:05 Фото: Instagram/fifaworldcup
Прошло две недели с тех пор, как первая партия билетов на мундиаль следующего лета поступила в продажу. По предварительным подсчетам, в этом процессе приняли участие более 4,5 млн болельщиков, сообщает Zakon.kz.

По сведениям The Telegraph, среди болельщиков появились немало недовольных, что цены на матчи ЧМ-2026 резко выросли по сравнению с катарским мундиалем трехгодичной давности.

Билеты на матч открытия будущего турнира стартуют с 370 долларов, а самые дорогие достигают 1800. Если сравнивать с Катаром, то тогда фанаты брали билеты за 55 и 618 долларов соответственно.

Стартовый поединок ЧМ-2026 состоится 11 июня в Мехико на знаменитом мексиканском стадионе "Ацтека".

Фото: Instagram/fifaworldcup

Что касается билетов на финал, который пройдет в Нью-Йорке (США), то здесь стартовая цена начинается с 2000 долларов. А это более чем в 10 раз дороже, чем было на решающем матче в Катаре.

Как пишет ряд СМИ, изначально анонсированные билеты стоимостью 60 долларов уже практически невозможно купить.

ЧМ-2026 по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех государств: США, Канады и Мексики.

К этому часу путевку на этот турнир гарантировали себе 28 сборных.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
