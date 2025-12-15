#Казахстан в сравнении
Спорт

Мбаппе голом и победой отметил свое возвращение в строй "Реала"

Футбол Победа Реал , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 10:12 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 15 декабря в состав мадридского футбольного клуба "Реал" вернулся главный его снайпер – Килиан Мбаппе. После небольшой травмы француз сразу забил гол, что принесло успех "сливочным", сообщает Zakon.kz.

Дружина Хаби Алонсо в рамках 16-го тура Ла Лиги переиграла на выезде "Алавес" со счетом 2:1. В поединке, который прошел на арене "Мендисорроса", Мбаппе открыл счет на 24-й минуте.

Во втором тайме Карлос Висенте восстановил равновесие. А решающий мяч в ворота хозяев поля вколотил Родриго, которому ассистировал Винисиус.

Тем самым Мбаппе забил свой 63-й гол за "Реал" и сборную Франции в 2025 году, 56 из них – за клуб. Сейчас Килиану осталось три гола до рекорда Криштиану Роналду за один календарный год.

Шансы догнать португальца еще есть, так как у королевского коллектива еще две игры до 1 января.

Фото: Instagram/ReaLmadrid

Несмотря на гостевую победу, подопечные Алонсо все еще идут на второй позиции турнирной таблицы Ла Лиги, отставая от "Барселоны" (43) на четыре очка. На третьей строчке располагается "Вильярреал" (35), имея два матча в запасе.

Перед своим возвращением в строй "Реала" Мбаппе вошел в обновленный список самых дорогостоящих футболистов планеты.

