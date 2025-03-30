Дубль Мбаппе принес "Реалу" трудовую победу над "Леганесом"
Этими результативными действиями нападающий королевского коллектива принес важную победу своим коллегам – 3:2.
Француз открыл счет на 32-й минуте домашнего поединка против "Леганеса" в рамках 29-го тура Ла Лиги. Он прекрасно использовал свой шанс, реализовав пенальти. Затем во втором тайме форвард "Реала" поразил ворота соперника ударом со штрафного.
После этого дубля Мбаппе сейчас занимает второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, уступая только поляку Роберту Левандовски (23 гола).
Обыграв "Леганес", команда Карло Анчелотти увеличила отрыв от "Атлетико" на 6 баллов в турнирной таблице и сравнялась с "Барселоной". Сейчас у грандов по 63 очка, но у "каталонцев" матч в запасе.
"Мбаппе играет очень хорошо и дает результат, что от него мы и хотим. Попробовал свои силы в исполнении штрафных ударов и был очень эффективен. Сначала нам не хватало сбалансированности, потому что команда неправильно выбирала позиции, дальше мы действовали хорошо и переломили ход игры. Не могу вспомнить игру, в которой у нас не было бы проблем. Легких игр не бывает, и мы это прекрасно понимаем".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти
Между тем Килиан Мбаппе и ряд других звезд "сливочных" сейчас имеют желтую карточку от УЕФА. Главный футбольный орган Европы на днях начал официальные "разборки" в отношении четверых игроков "Реала".