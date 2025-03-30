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Спорт

Дубль Мбаппе принес "Реалу" трудовую победу над "Леганесом"

Футбол Дубль Реал, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2025 10:33 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 30 марта главная звезда мадридского футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе забил свои 21-й и 22-й голы в текущем сезоне испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

Этими результативными действиями нападающий королевского коллектива принес важную победу своим коллегам – 3:2.

Француз открыл счет на 32-й минуте домашнего поединка против "Леганеса" в рамках 29-го тура Ла Лиги. Он прекрасно использовал свой шанс, реализовав пенальти. Затем во втором тайме форвард "Реала" поразил ворота соперника ударом со штрафного.

После этого дубля Мбаппе сейчас занимает второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, уступая только поляку Роберту Левандовски (23 гола). 

Обыграв "Леганес", команда Карло Анчелотти увеличила отрыв от "Атлетико" на 6 баллов в турнирной таблице и сравнялась с "Барселоной". Сейчас у грандов по 63 очка, но у "каталонцев" матч в запасе.

"Мбаппе играет очень хорошо и дает результат, что от него мы и хотим. Попробовал свои силы в исполнении штрафных ударов и был очень эффективен. Сначала нам не хватало сбалансированности, потому что команда неправильно выбирала позиции, дальше мы действовали хорошо и переломили ход игры. Не могу вспомнить игру, в которой у нас не было бы проблем. Легких игр не бывает, и мы это прекрасно понимаем".Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Между тем Килиан Мбаппе и ряд других звезд "сливочных" сейчас имеют желтую карточку от УЕФА. Главный футбольный орган Европы на днях начал официальные "разборки" в отношении четверых игроков "Реала".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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