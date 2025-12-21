#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Спорт

Мбаппе принес победу "Реалу" и отпраздновал успех в стиле Роналду

Футбол Гол Стиль Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 10:18 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 21 декабря мадридский "Реал" у себя дома обыграл "Севилью" со счетом 2:0 в рамках 17-го тура Ла Лиги. Решающий и победный мяч у "сливочных" забил Килиан Мбаппе и повторил рекорд своего кумира Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

В поединке на "Сантьяго Бернабеу" Джуд Беллингем открыл счет на 38-й минуте. А перед финальным свистком Килиан Мбаппе поставил точку, удачно реализовав пенальти.

Этот гол стал 59-м для француза за мадридский коллектив в 2025 году, и он повторил рекордное достижение знаменитого Криштиану Роналду.

Португалец в 2013 году также отметился подобным количеством голов за королевский клуб.

После забитого гола Мбаппе в стиле капитана "Аль-Насра" отпраздновал повторение его рекорда за один календарный год.

"Это особенный день, у меня день рождения. Я всегда говорил, что с детства мечтал принять участие в профессиональном футбольном матче в день рождения, особенно в составе команды моей мечты. Целью было завершить год победой. Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба. Мое празднование посвящено ему, он стал моим другом, хотел передать ему привет".Килиан Мбаппе

В итоге Киилан всего забил 66 голов за "Реал" и сборную Францию в 2025 году.

"Этот матч мы обязаны были выигрывать, стараться набрать три очка. Знаем, что способны играть лучше, и хотим играть лучше. Постараемся начать следующий год более удачно. У нас есть определенные требования и элемент самокритики, которые позволят нам играть лучше. Знаем, что играем не на своем уровне, и хотим это исправить". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

На днях было объявлено, что стадион "Реала" является главным кандидатом на финал ЧМ-2030 по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гол Мбаппе принес важную победу "Реалу" на старте испанского чемпионата
10:01, 20 августа 2025
Гол Мбаппе принес важную победу "Реалу" на старте испанского чемпионата
Мбаппе забил первые два мяча в Ла Лиге и принес победу "Реалу"
10:27, 02 сентября 2024
Мбаппе забил первые два мяча в Ла Лиге и принес победу "Реалу"
Дубль Мбаппе принес "Реалу" трудовую победу над "Леганесом"
10:33, 30 марта 2025
Дубль Мбаппе принес "Реалу" трудовую победу над "Леганесом"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: