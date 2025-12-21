Мбаппе принес победу "Реалу" и отпраздновал успех в стиле Роналду

В ночь на 21 декабря мадридский "Реал" у себя дома обыграл "Севилью" со счетом 2:0 в рамках 17-го тура Ла Лиги. Решающий и победный мяч у "сливочных" забил Килиан Мбаппе и повторил рекорд своего кумира Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

В поединке на "Сантьяго Бернабеу" Джуд Беллингем открыл счет на 38-й минуте. А перед финальным свистком Килиан Мбаппе поставил точку, удачно реализовав пенальти.

Этот гол стал 59-м для француза за мадридский коллектив в 2025 году, и он повторил рекордное достижение знаменитого Криштиану Роналду.

Португалец в 2013 году также отметился подобным количеством голов за королевский клуб.

После забитого гола Мбаппе в стиле капитана "Аль-Насра" отпраздновал повторение его рекорда за один календарный год.

"Это особенный день, у меня день рождения. Я всегда говорил, что с детства мечтал принять участие в профессиональном футбольном матче в день рождения, особенно в составе команды моей мечты. Целью было завершить год победой. Повторить достижение кумира, лучшего игрока в истории клуба. Мое празднование посвящено ему, он стал моим другом, хотел передать ему привет". Килиан Мбаппе

В итоге Киилан всего забил 66 голов за "Реал" и сборную Францию в 2025 году.

"Этот матч мы обязаны были выигрывать, стараться набрать три очка. Знаем, что способны играть лучше, и хотим играть лучше. Постараемся начать следующий год более удачно. У нас есть определенные требования и элемент самокритики, которые позволят нам играть лучше. Знаем, что играем не на своем уровне, и хотим это исправить". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

На днях было объявлено, что стадион "Реала" является главным кандидатом на финал ЧМ-2030 по футболу.