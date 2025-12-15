#Казахстан в сравнении
Спорт

В итальянском футбольном чемпионате снова сменился лидер

Футбол Лидер Серии А, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 10:52 Фото: Instagram/inter
За последний месяц в Серии А по итогам каждого тура часто меняется лидер в турнирной таблице. На этот раз на вершину списка лучших команд Италии поднялся "Интер", сообщает Zakon.kz.

По исходу большинства матчей 15-го тура итальянского первенства на первом месте сейчас стоит "нерадзурри". Команда Кристиану минувшей ночью воспользовалась потерей очков у своих конкурентов из Милана, которые сыграли вничью с "Сассуолой" (2:2).

"Интернационале", в свою очередь, на выезде обыграла "Дженоа" (2:1) и 33 очками единолично возглавляет таблицу клубов высшего дивизиона.

Прежний лидер "Милан" опустился на второе место (32), а призовую тройку замыкает "Наполи" (31).

Здесь надо отметить, что у "черно-синих" только одно поражение в семи последних матчах Серии А. Единственное поражение на этом отрезке им нанесли 24 ноября земляки из Милана (0:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
