В итальянском футбольном чемпионате снова сменился лидер
Фото: Instagram/inter
За последний месяц в Серии А по итогам каждого тура часто меняется лидер в турнирной таблице. На этот раз на вершину списка лучших команд Италии поднялся "Интер", сообщает Zakon.kz.
По исходу большинства матчей 15-го тура итальянского первенства на первом месте сейчас стоит "нерадзурри". Команда Кристиану минувшей ночью воспользовалась потерей очков у своих конкурентов из Милана, которые сыграли вничью с "Сассуолой" (2:2).
"Интернационале", в свою очередь, на выезде обыграла "Дженоа" (2:1) и 33 очками единолично возглавляет таблицу клубов высшего дивизиона.
Прежний лидер "Милан" опустился на второе место (32), а призовую тройку замыкает "Наполи" (31).
Здесь надо отметить, что у "черно-синих" только одно поражение в семи последних матчах Серии А. Единственное поражение на этом отрезке им нанесли 24 ноября земляки из Милана (0:1).
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript