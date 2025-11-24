В итальянском чемпионате по футболу прошло знаменитое миланское дерби

В рамках игр 12-го тура Серии А по футболу состоялось историческое дерби между двумя знаменитыми итальянскими клубами, где на "Сан Сиро" сразились "Милан" и "Интер", сообщает Zakon.kz.

Интересный поединок завершился минимальной победой "россонери" со счетом 1:0. Болельщики, которые заполнили арену "Джузеппе Меацца", увидели единственный гол в исполнении Кристиана Пулишича, который отличился на 54-й минуте.

У "нерадзурри" был шанс свести матч к ничьей, но Хакан Чалханоглу не смог реализовать пенальти.

Фото: Instagram/Acmilan

Пока лидеры разбирались между собой, на вершину турнирной таблицы Серии А взобралась "Рома" с активом в 27 очков. Позади идут "Милан" и "Наполи", которые отстают на 2 балла.

Здесь стоит заметить, что "красно-черные" никому не проигрывают с 23 августа на протяжении 13 игр: восемь побед и пять ничьих.

Теперь команда Массимилиано Аллегри 29 ноября примет дома римское "Лацио".

