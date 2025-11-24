#АЭС в Казахстане
Спорт

В итальянском чемпионате по футболу прошло знаменитое миланское дерби

Футбол Победа Дерби, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 15:00 Фото: Instagram/Acmilan
В рамках игр 12-го тура Серии А по футболу состоялось историческое дерби между двумя знаменитыми итальянскими клубами, где на "Сан Сиро" сразились "Милан" и "Интер", сообщает Zakon.kz.

Интересный поединок завершился минимальной победой "россонери" со счетом 1:0. Болельщики, которые заполнили арену "Джузеппе Меацца", увидели единственный гол в исполнении Кристиана Пулишича, который отличился на 54-й минуте.

У "нерадзурри" был шанс свести матч к ничьей, но Хакан Чалханоглу не смог реализовать пенальти.

Фото: Instagram/Acmilan

Пока лидеры разбирались между собой, на вершину турнирной таблицы Серии А взобралась "Рома" с активом в 27 очков. Позади идут "Милан" и "Наполи", которые отстают на 2 балла.

Здесь стоит заметить, что "красно-черные" никому не проигрывают с 23 августа на протяжении 13 игр: восемь побед и пять ничьих.

Теперь команда Массимилиано Аллегри 29 ноября примет дома римское "Лацио".

Если "Милан" ныне творит чудеса в итальянском первенстве, то в Англии прекрасные результаты демонстрирует "Арсенал".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Авангард" забил три рекордные шайбы за 40 секунд в матче с "Барысом"
15:47, Сегодня
"Авангард" забил три рекордные шайбы за 40 секунд в матче с "Барысом"
"Интер" – "Милан": чего ждать от первого итальянского дерби сезона
17:10, 15 сентября 2023
"Интер" – "Милан": чего ждать от первого итальянского дерби сезона
Еврофутбол: миланский "Интер" стал в 20-й раз чемпионом Италии
02:47, 23 апреля 2024
Еврофутбол: миланский "Интер" стал в 20-й раз чемпионом Италии
