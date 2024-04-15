В таблице чемпионата АПЛ снова сменился лидер

В последние несколько недель в английском футбольном первенстве без конца идет смена главенствующей команды. После матчей 33-го тура на самую вершину взобрался "Манчестер Сити", сообщает Zakon.kz.

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После отчетного тура "горожане" расположились на первой строчке турнирной таблицы, опередив "Арсенал" и "Ливерпуль". По итогам 33-го тура подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили "Лутон" – 5:1 и набрали 73 очка.

А команда Микеля Артеты проиграла "Астон Вилле" со счетом 0:2 и на 2 балла отстает от "МСити". "Пушкари" потерпели первую неудачу в АПЛ впервые в 2024 году, после 10 побед и одной ничьей. В последний раз "канониры" проигрывали 31 декабря 2023 года, когда уступили "Фулхэму" (1:2).

Призовую тройку замыкает "Ливерпуль" (71), уступая лондонскому клубу только по дополнительным показателям.

Недавний лидер АПЛ "Ливерпуль" не может одержать победу в трех последних матчах. В 33-м туре английского чемпионата команда Юргена Клоппа признала домашнее поражение от "Кристал Пэлас" со счетом 0:1.

А до этого "мерсисайдцы" были разгромлены на своей арене итальянской "Аталантой" – 0:3, в рамках игр Лиги Европы. А 7 апреля "Ливерпуль" сыграл вничью в гостях с "Шеффилд Юнайтед" – 2:2.

Матчи 34-го тура АПЛ пройдут 20 и 21 апреля, где "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Фулхэмом", "Арсенал" также в гостях померится силами с "Вулверхэмптоном". Лидер турнирной таблицы "Манчестер Сити" вернется к играм внутреннего чемпионата только 25 апреля, когда встретится с "Брайтоном".