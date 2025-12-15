Стефен Карри набрал 48 очков и перебил рекорд легендарного Майкла Джордана

15 декабря суперзвезда клуба "Голден Стэйт" Стефен Карри накопил 48 очков (12 трехочковых) и тем самым обошел живую легенду Майкла Джордана, став новым рекордсменом НБА по числу матчей с "40+" очками в возрасте 30 лет и старше, сообщает Zakon.kz.

Данного достижения Стеф Карри добился в выездном поединке против "Портленда". Лидер "Голдена" набрал 48 очков, но, к сожалению, это не помогло его команде, которая проиграла со счетом 131:136.

Steph Curry dazzled as only Steph Curry can, despite the Warriors loss.



🍳 48 PTS

🍳 3 STL

🍳 12 3PM



He passes Michael Jordan for the most 40-PT games after turning 30 (45) in NBA HISTORY 🤯 pic.twitter.com/rbD8KISfWi — NBA (@NBA) December 15, 2025

Несмотря на неудачу по ходу встречи, Карри реализовал 16 из 26 бросков с игры, включая рекордные в текущем сезоне 12 трехочковых.

Благодаря шикарному выступлению 37-летний защитник стал новым рекордсменом НБА по количеству игр с "40+" очками после достижения 30-летнего возраста.

В итоге он улучил прежние цифры легендарного Майкла Джордана, у которого насчитывалось 45 подобных матчей.

Весной этого года Стефен Карри стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кто преодолел рубеж в 4000 трехочковых попаданий за карьеру.