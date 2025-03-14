Легенда НБА Карри совершил исторический трехочковый бросок

Знаменитый представитель клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кто преодолел рубеж в 4000 трехочковых попаданий за карьеру, сообщает Zakon.kz.

Свой исторический бросок Карри сделал в домашнем поединке против "Сакраменто Кингз". 36-летний игрок в свое время также был первым, кому удалось набрать 3000 трехочковых за карьеру.

Четыре года назад Стеф Карри вышел на первое место в НБА по количеству дальних попаданий, улучшив показатель Рэя Аллена (2973).

А теперь разыгрывающий "Голдена" первым добрался до отметки 4000 трехочковых точных бросков.

"It was a special moment to do it at home... I felt the energy, it was special." 💯 https://t.co/sZ0249wW4B pic.twitter.com/UXkIAWYJKH — NBA (@NBA) March 14, 2025

"Это был особый момент, потому что играли дома. Когда побил рекорд Рэя Аллена (2973) в Нью-Йорке, то также было здорово из-за особой атмосферы "Мэдисон-сквер-гарден", но здесь мы выступаем перед нашими болельщиками. Это была странная игра, у меня не было большого количества возможностей для трехочкового. Но когда в третьей четверти все случилось, я почувствовал энергию, она была особенной". Стефен Карри

Сам же матч против "Кингз" закончился уверенной победой команды Карри – 130:104.

Здесь стоит отметить, что баскетбольный коллектив из Сан-Франциско "Голден Стэйт" недавно объявлен самым дорогим клубом НБА, стоимость которого составляет 9,14 млрд долларов.

