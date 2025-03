Легенда НБА Карри совершил исторический трехочковый бросок

Свой исторический бросок Карри сделал в домашнем поединке против "Сакраменто Кингз". 36-летний игрок в свое время также был первым, кому удалось набрать 3000 трехочковых за карьеру.

Четыре года назад Стеф Карри вышел на первое место в НБА по количеству дальних попаданий, улучшив показатель Рэя Аллена (2973).

А теперь разыгрывающий "Голдена" первым добрался до отметки 4000 трехочковых точных бросков.

"It was a special moment to do it at home... I felt the energy, it was special." 💯