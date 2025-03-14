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Спорт

Легенда НБА Карри совершил исторический трехочковый бросок

Баскетбол Рекорд НБА, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 15:30 Фото: Instagram/nba
Знаменитый представитель клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кто преодолел рубеж в 4000 трехочковых попаданий за карьеру, сообщает Zakon.kz.

Свой исторический бросок Карри сделал в домашнем поединке против "Сакраменто Кингз". 36-летний игрок в свое время также был первым, кому удалось набрать 3000 трехочковых за карьеру.

Четыре года назад Стеф Карри вышел на первое место в НБА по количеству дальних попаданий, улучшив показатель Рэя Аллена (2973).

А теперь разыгрывающий "Голдена" первым добрался до отметки 4000 трехочковых точных бросков.

"Это был особый момент, потому что играли дома. Когда побил рекорд Рэя Аллена (2973) в Нью-Йорке, то также было здорово из-за особой атмосферы "Мэдисон-сквер-гарден", но здесь мы выступаем перед нашими болельщиками. Это была странная игра, у меня не было большого количества возможностей для трехочкового. Но когда в третьей четверти все случилось, я почувствовал энергию, она была особенной".Стефен Карри

Сам же матч против "Кингз" закончился уверенной победой команды Карри – 130:104.

Здесь стоит отметить, что баскетбольный коллектив из Сан-Франциско "Голден Стэйт" недавно объявлен самым дорогим клубом НБА, стоимость которого составляет 9,14 млрд долларов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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