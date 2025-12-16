#Казахстан в сравнении
Спорт

Назым Кызайбай продает машину, подаренную ей после Олимпиады

Назым Кызайбай продает машину, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 08:38 Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Казахстанская боксерша, бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в Париже и трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай выставила на продажу автомобиль, который был подарен ей после Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-аккаунта спортсменки. По словам Кызайбай, машина служила ей более года и сейчас находится в хорошем состоянии.

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Решение о продаже далось ей непросто. Оно вызвано желанием осуществить давнюю мечту – открыть собственный боксерский зал.

Назым отметила, что на ближайшие годы ставила перед собой три большие цели:

  • стать трехкратной чемпионкой мира;
  • приобрести дом для родителей;
  • создать собственное спортивное пространство.

Первые две задачи уже выполнены, а продажа автомобиля должна помочь приблизиться к третьей. Поступок титулованной спортсменки вызвал широкий отклик среди болельщиков и спортивного сообщества. Многие в комментариях поддержали ее стремление инвестировать личные средства в развитие бокса и воспитание будущих чемпионов.

Говоря о планах на 2026 год, то Елена Рыбакина считается одним из фаворитов Australian Open.

Фото Алия Абди
Алия Абди
