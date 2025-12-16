Назым Кызайбай продает машину, подаренную ей после Олимпиады
Об этом стало известно из Instagram-аккаунта спортсменки. По словам Кызайбай, машина служила ей более года и сейчас находится в хорошем состоянии.
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Решение о продаже далось ей непросто. Оно вызвано желанием осуществить давнюю мечту – открыть собственный боксерский зал.
Назым отметила, что на ближайшие годы ставила перед собой три большие цели:
- стать трехкратной чемпионкой мира;
- приобрести дом для родителей;
- создать собственное спортивное пространство.
Первые две задачи уже выполнены, а продажа автомобиля должна помочь приблизиться к третьей. Поступок титулованной спортсменки вызвал широкий отклик среди болельщиков и спортивного сообщества. Многие в комментариях поддержали ее стремление инвестировать личные средства в развитие бокса и воспитание будущих чемпионов.
