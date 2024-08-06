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Назым Кызайбай завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже

Боксерша Назым Кызайбай завоевала &quot;бронзу&quot; на Олимпиаде в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 01:24 Фото: olympic.kz
Одна из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай 6 августа стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов.

"В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ву забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку — 4:1. В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка — 4:1, одержав итоговую победу в бою", – сообщает НОК РК.

Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.

Ранее казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024.

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