Назым Кызайбай завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Париже
Фото: olympic.kz
Одна из лидеров команды Казахстана по боксу Назым Кызайбай 6 августа стала бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.
Казахстанка дошла до полуфинала весовой категории до 50 килограммов.
"В этом раунде ей противостояла чемпионка мира Ю У из Китая. Ву забрала первый раунд. Она выиграла его счетом 4:1. Также она забрала и вторую трехминутку — 4:1. В заключительном раунде сильнее оказалась вновь китаянка — 4:1, одержав итоговую победу в бою", – сообщает НОК РК.
Таким образом, Кызайбай завершила Олимпиаду с бронзовой медалью.
Ранее казахстанский борец греко-римского стиля Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024.
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