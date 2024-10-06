Назым Кызайбай подарили автомобиль в Алматы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
5 октября бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай стала обладательницей новенького автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Дарителем оказалась Федерация бокса города Алматы. В торжественной церемонии чествования Назым Кызайбай приняли участие боксерский актив мегаполиса, руководство городской федерации и ветераны бокса.
А 6 октября Назым Кызайбай приняла участие в голосовании по строительству АЭС в Казахстане. Свой выбор она сделала на избирательным участке №515. Этим спортсменка поделилась с подписчиками у себя в Instagram-сторис.
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
По словам Назым, с завтрашнего дня у нее начинаются учебно-тренировочные сборы.
К этому часу в Алматы проголосовали аким мегаполиса Ерболат Досаев и народная артистка Бибигуль Тулегенова.
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