Назым Кызайбай подарили автомобиль в Алматы

5 октября бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай стала обладательницей новенького автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Дарителем оказалась Федерация бокса города Алматы. В торжественной церемонии чествования Назым Кызайбай приняли участие боксерский актив мегаполиса, руководство городской федерации и ветераны бокса.

А 6 октября Назым Кызайбай приняла участие в голосовании по строительству АЭС в Казахстане. Свой выбор она сделала на избирательным участке №515. Этим спортсменка поделилась с подписчиками у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

По словам Назым, с завтрашнего дня у нее начинаются учебно-тренировочные сборы.

К этому часу в Алматы проголосовали аким мегаполиса Ерболат Досаев и народная артистка Бибигуль Тулегенова.