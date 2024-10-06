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Назым Кызайбай подарили автомобиль в Алматы

Алматы, вид на город Алматы, зима, канатная дорога , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
5 октября бронзовый призер Олимпийских игр-2024 Назым Кызайбай стала обладательницей новенького автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Дарителем оказалась Федерация бокса города Алматы. В торжественной церемонии чествования Назым Кызайбай приняли участие боксерский актив мегаполиса, руководство городской федерации и ветераны бокса.

А 6 октября Назым Кызайбай приняла участие в голосовании по строительству АЭС в Казахстане. Свой выбор она сделала на избирательным участке №515. Этим спортсменка поделилась с подписчиками у себя в Instagram-сторис.

Референдум, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:52

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

По словам Назым, с завтрашнего дня у нее начинаются учебно-тренировочные сборы.

К этому часу в Алматы проголосовали аким мегаполиса Ерболат Досаев и народная артистка Бибигуль Тулегенова.

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