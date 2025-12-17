Мбаппе выиграл суд у ПСЖ и получит от клуба больше 60 млн евро

Суд обязал французский ПСЖ выплатить экс-нападающему команды Килиан Мбаппе 61 млн евро по делу о компенсации зарплаты. Решение было принято единогласно, приговор подлежит немедленному исполнению, сообщает Zakon.kz.

По данным The Guardian, в ноябре 2025 года сообщалось, что Мбаппе требует от ПСЖ компенсацию в размере 263 млн евро.

В эту сумму входят невыплаченные нападающему зарплата и премиальные после завершения контракта, а также компенсация за то, как с ним обращались в команде.

Килиан покинул "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года на правах свободного агента. Футболист присоединился к мадридскому "Реалу", за который выступает и по сей день.

Отношения между победителем чемпионата мира 2018 года и действующими чемпионами Европы испортились, когда Мбаппе в 2023 году решил не продлевать свой контракт, срок действия которого истекал летом 2024 года.

Это лишило клуб крупной суммы трансфера, несмотря на то, что в 2022 году клуб предложил ему самый выгодный контракт в истории клуба. Он был отстранен от предсезонного турне и вынужден тренироваться с игроками резерва. Он пропустил первый матч чемпионата, но вернулся в состав на последний сезон после переговоров с клубом – именно эти переговоры стали центральным моментом в споре.

Ранее сообщалось, что алматинский "Кайрат" вошел в топ-500 лучших футбольных клубов мира.