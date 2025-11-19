Великий Леброн Джеймс вернулся и сразу установил новый рекорд НБА

19 ноября знаменитый американский баскетболист Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который вступил в 23-й сезон, что ранее никому не удавалось и считается новым рекордом, сообщает Zakon.kz.

40-летний форвард является 4-кратным чемпионом Лиги, много раз признавался MVP, а также он обладатель бесчисленного количества различных рекордов.

И теперь лидер "Лейкерс" дебютировал в своем 23-м сезоне в НБА, что также считается историческим рекордом.

Здесь надо заметить, что Леброн мог достигнуть данного показателя чуть ранее, но пропустил начало сезона из-за травмы. Он появился только в 15-м матче "Лейкерса" в нынешнем чемпионате.

Джеймс не просто вышел на площадку в поединке с "Ютой Джазз", но и помог своим коллегам победить дома со счетом 140:126.

В первом матче после завершения реабилитации Леброн Джеймс оформил дабл-дабл. Звездный форвард отдал 12 результативных передач, при этом совершил всего одну потерю. На его счету 11 очков, три подбора и один перехват.

К этому моменту "Лейкерс" набрал 26 очков после 15 игр и располагается на пятой строчке общей таблицы НБА.

Весной этого года Джеймс-старший со своим звездным партнером Лукой Дончичем возглавили рейтинг игроков, чья форма пользуется большим спросом в магазинах НБА.