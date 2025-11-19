#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
521.01
603.43
6.42
Спорт

Великий Леброн Джеймс вернулся и сразу установил новый рекорд НБА

Баскетбол Рекорд НБА, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 16:18 Фото: Instagram/nba
19 ноября знаменитый американский баскетболист Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, который вступил в 23-й сезон, что ранее никому не удавалось и считается новым рекордом, сообщает Zakon.kz.

40-летний форвард является 4-кратным чемпионом Лиги, много раз признавался MVP, а также он обладатель бесчисленного количества различных рекордов.

И теперь лидер "Лейкерс" дебютировал в своем 23-м сезоне в НБА, что также считается историческим рекордом.

Здесь надо заметить, что Леброн мог достигнуть данного показателя чуть ранее, но пропустил начало сезона из-за травмы. Он появился только в 15-м матче "Лейкерса" в нынешнем чемпионате.

Джеймс не просто вышел на площадку в поединке с "Ютой Джазз", но и помог своим коллегам победить дома со счетом 140:126.

В первом матче после завершения реабилитации Леброн Джеймс оформил дабл-дабл. Звездный форвард отдал 12 результативных передач, при этом совершил всего одну потерю. На его счету 11 очков, три подбора и один перехват.

К этому моменту "Лейкерс" набрал 26 очков после 15 игр и располагается на пятой строчке общей таблицы НБА.

Весной этого года Джеймс-старший со своим звездным партнером Лукой Дончичем возглавили рейтинг игроков, чья форма пользуется большим спросом в магазинах НБА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Леброн Джеймс покорил еще один исторический рекорд НБА
16:59, 20 декабря 2024
Леброн Джеймс покорил еще один исторический рекорд НБА
Леброн Джеймс установил два рекорда в матче НБА
13:01, 25 января 2023
Леброн Джеймс установил два рекорда в матче НБА
Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Майкла Джордана в НБА
15:11, 01 апреля 2024
Леброн Джеймс побил рекорд легендарного Майкла Джордана в НБА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: