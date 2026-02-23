Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 43 000 очков
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" добился очередного феноменального показателя в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против "Бостон Селтикс".
41-летний Джеймс провел на паркете 34 минуты игрового времени, где набрал 20 очков, сделал пять результативных передач и четыре подбора.
С этими накопленными баллами Леброн первым из игроков в истории Лиги пересек черту в 43 000 очков в матчах регулярного первенства и остановился на пункте 43 008. А с учетом игр плей-офф в его копилке сейчас фантастические 51 297 очков.
К сожалению, рекордные цифры лидера "Лейкерс" не помогли его команде, которая уступила дома "Бостону" со счетом 89:111.
Здесь нужно подчеркнуть, что это третий уникальный рекорд Джеймса за текущий сезон.
19 ноября он был признан первым игроком в истории НБА, который вступил в 23-й сезон, что ранее никому не удавалось.
10 дней назад 41-летняя живая легенда стал самым возрастным игроком, кому удалось сделать трипл-дабл.