Спорт

Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 43 000 очков

Баскетбол Рекорд НБА, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 16:49 Фото: Instagram/lakers
23 февраля войдет в историю НБА как один из знаменательных дней, так как на его страницах появился игрок, который первым набрал 43 000 очков. Каждый любитель баскетбола, конечно же, назовет автором нового рекорда легендарного Леброна Джеймса и не ошибется, сообщает Zakon.kz.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" добился очередного феноменального показателя в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против "Бостон Селтикс".

41-летний Джеймс провел на паркете 34 минуты игрового времени, где набрал 20 очков, сделал пять результативных передач и четыре подбора.

С этими накопленными баллами Леброн первым из игроков в истории Лиги пересек черту в 43 000 очков в матчах регулярного первенства и остановился на пункте 43 008. А с учетом игр плей-офф в его копилке сейчас фантастические 51 297 очков.

К сожалению, рекордные цифры лидера "Лейкерс" не помогли его команде, которая уступила дома "Бостону" со счетом 89:111.

Здесь нужно подчеркнуть, что это третий уникальный рекорд Джеймса за текущий сезон.

19 ноября он был признан первым игроком в истории НБА, который вступил в 23-й сезон, что ранее никому не удавалось.

10 дней назад 41-летняя живая легенда стал самым возрастным игроком, кому удалось сделать трипл-дабл.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
