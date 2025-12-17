Абсолютный чемпион мира по боксу Кроуфорд завершил карьеру непобежденным

38-летний чемпион мира в пяти весовых категориях, американец Теренс Кроуфорд, решил завершить свою трудовую деятельность, уйдя из ринга ни разу не побежденным, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый боксер-профессионал объявил об этой новости лично на страницах своих социальных сетей.

"Каждый боец знает, что этот момент настает, просто не знаем когда. Всю жизнь преследовал что-то и это были не пояса, деньги и заголовки. Это чувство возникает, когда весь мир сомневается в тебе, но ты продолжаешь доказывать, что все ошибаются. Я дрался за семью, за город, за ребенка, которым я был, у которого не было ничего, кроме мечты и пары перчаток. Отдал боксу каждый вдох, шрамы, успех, каждый грамм сердца. И я принимаю будущее, время пришло". Теренс Кроуфорд

Кроуфорд начал профессиональную карьеру 18 лет назад. В 2014-м стал чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг), спустя три года его признали абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Фото: Instagram/tbudcrawford

В 2023 году "БАД" стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг), а годом позже ему не было равных в первом среднем весе (до 69,9 кг).

14 сентября 2025 года Кроуфорд победил Сауля "Канело" Алдьвареса и назван абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг).

За свою карьеру Теренс одержал 42 победы, из них 31 нокаутом и ни одного поражения.