Кроуфорд раскрыл истинную причину ухода из профессионального бокса

Фото: Instagram/tbudcrawford

Один из лучших боксеров мира в истории, непобежденный Теренс Кроуфорд (США), спустя время после официального объявления о завершении карьеры высказал правду об уходе из профессионального спорта, сообщает Zakon.kz.

По сведениям авторитетного издания The Ring, 38-летний экс-абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях честно признался в своем решении повесить перчатки на гвоздь. "Занимался этим спортом с 7 лет, а сейчас мне уже 38, то есть больше 30 лет в боксе. Спросите себя, если бы вы так тяжело нагружали свой организм на протяжении 30 лет, вы бы ушли из спорта? Именно поэтому я и закончил карьеру. Мне нечего больше достигнуть в этом спорте, отдал всего себя боксу, не собираюсь жертвовать здоровьем. И если бы вернулся, с кем мне сражаться? Не с кем, я уже достиг всего. Возвращаться только из-за денег? Никогда не боксировал ради них, только ради наследия". Теренс Кроуфорд Свой последний поединок на ринге Кроуфорд провел 14 сентября 2025 года, когда переиграл знаменитого мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. "Буду скучать по духу соперничества, мне нравится конкурировать, стремиться быть лучшим во всем. В то же время буду ценить то, что мне больше не придется вставать рано и подвергать свой организм адским нагрузкам. Независимо от того, получил я признание или нет, меня уважают, все знают, что наследие Теренса Кроуфорда неоценимо. Мои достижения в боксе будет трудно превзойти". Теренс Кроуфорд 17 декабря 2025 года Теренс Алан Кроуфорд объявил о завершении карьеры. Он провел на ринге 42 профессиональных поединка и все завершились победой, 31 из них– нокаутом.

