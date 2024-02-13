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Карлос Алькарас мечтает стать олимпийским чемпионом

Карлос Алькарас мечтает стать олимпийским чемпионом Фото: АТР
Двукратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что в этом сезоне больше хотел бы завоевать золото Олимпийских игр, чем трофей на мейджорах, сообщает Zakon.kz.

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Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир состоится на грунтовых кортах Открытого чемпионата Франции. Игры в Париже станут седьмыми в истории, на которых теннисный турнир будет проведен на грунте – впервые после Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.

"Какой трофей важнее для меня в этом сезоне? Я бы сказал олимпийское золото. Для меня это мечта – привезти олимпийскую медаль домой, в Испанию. Стать олимпийским чемпионом – это одно из величайших событий, которое может произойти с тобой в мире спорта. Если бы мне сказали выбирать между ТБШ и золотом Олимпиады, я выбрал бы второе. Хотя мне бы хотелось выиграть и то, и другое, врать не стану", – приводит слова Алькараса Punto de Break.

В мужском и женском одиночных разрядах примут участие по 64 теннисиста. Прямое попадание на главный старт четырехлетия гарантируют себе игроки входящие в топ-56 рейтинга АТР и WTA. Остальные выступят по квоте.

Теннисный турнир в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. Медали будут разыгрываться в одиночном и парном разряде у мужчин и женщин и в смешанном разряде (микст).

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